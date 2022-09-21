Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Hakkari'de açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Gizligider, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'la bir araya geldikten sonra Yeni Mahalle'de domates salçası yapan kadınları ziyaret etti.

Ocağa konulan kazanda kaynatılan domatesleri karıştırarak elde edilen salçanın tadına bakan Gizligider, ardından harita ve mühendislik bürosunun açılışına katıldı.

Esnafı ziyaret eden, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen ve Meydan Medresesi'ni gezen Gizligider, Golazüryan tesislerinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında yapılan Organik Tarım Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Gizligider, yaptığı konuşmada, Hakkari'nin turizm potansiyelini önce Türkiye'ye sonra da dünyaya açmaları gerektiğini söyledi.

Kentin güzelliklerine hayran kaldıklarını dile getiren Gizligider, şunları kaydetti:

"Sizler bu güzelliklerin içinde yaşadığınız için normal geliyor ama dışardan gelenler ağzı açık şekilde bu harika dağları gözlemliyor. Huzur olursa bereket olur, mutluluk olur, saadet olur. Şimdi genetik mühendisliği, tıp fakültelerine öğrenci gönderiyoruz. Bir süre sonra Hakkari'den çıkmış gençlerimiz bu ülkeyi yönetecek. Geçmişte de oldu, bundan sonra da olacak. Allah'a şükür millet devletiyle artık tam kenetlendi, yekvücut oldu. Bu hizmetlerin çok daha fazlası peyderpey yapılır. İnşallah bu pırıl pırıl parlayan şehrimiz tüm ülkemize, dünyaya örnek olur. Buranın açılışında bulunmaktan ayrıca mutlu olduk. İnşallah biz de Hakkari'nin bütün hizmetlerinin Ankara'da takipçisi olacağımızın sözünü verelim."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık ise kentin her alanda daha yaşanabilir hale geldiğini, tarihinin en güzel dönemini yaşadığını aktardı.

Yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi veren Akbıyık, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

Daha sonra Merzan Mahallesi'nde taziyeye katılan Gizligider, kent merkezindeki halı sahada gerçekleştirilen düğün törenine iştirak etti, vatandaşlarla halay çekti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan ve bazı kurum amirlerinin eşlik ettiği Gizligider, programların ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, ...
Hakkari'de 3 teröristin EYP'li saldırı hazırlığı kamerada
YEREL HABERLER Hakkari'de 3 teröristin EYP'li saldırı hazırlığı ...
Çukurca'da yatılı Kur'an kursunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Çukurca'da yatılı Kur'an kursunun temeli atıldı
Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de askeri üs bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de askeri üs ...
Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi
YEREL HABERLER Hakkari'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek ...
Menfeze EYP'li saldırı için gelen teröristler güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Menfeze EYP'li saldırı için gelen teröristler ...
TESK Genel Başkanı Palandöken, Hakkari'de konuştu:
YEREL HABERLER TESK Genel Başkanı Palandöken, Hakkari'de konuştu:
"Elmacı Dede" Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm getirdi
YEREL HABERLER "Elmacı Dede" Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.