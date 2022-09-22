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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, döviz, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak isteyen terör mağduru aileler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Hakkari'de 33. haftadır haykırdıklarını ve haykırmaya devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Şunu bilin ki çocuklarımız kimseye piyon olmayacak. PKK ve yandaşları, annelerin gözyaşlarında boğulacaktır. Türkiye'nin bir terör sorunu vardır. Kürtlere yaşam hakkı tanımayan da terör örgütleridir. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Anneler kazanacak, HDP ve PKK kaybedecek." diye konuştu.

Kardeşi dağa kaçırılan Rıdvan Çiftçi de 2014'te kardeşini bir köye kaçırıp ellerini ve kollarını bağlayarak dağa götürenlerin hepsinin yakalandığını aktardı.

Çiftçi, ailelerin evlatlarına kavuşması için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Kızı dağa kaçırılan Zübeyde Koç da 9 yıldır tüm çabalarına rağmen kızından haber alamadığını dile getirerek, "Ben evladımı, kızımı, şerefimi, namusumu istiyorum. 9 yıldır evlat acısı yaşıyorum." dedi.

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