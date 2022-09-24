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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkarigücü, kadrosuna 4 Afrikalı kadın futbolcu daha kattı

AA

Hakkarigücü, kadrosuna 4 Afrikalı kadın futbolcu daha kattı

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde geçen sene aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 4'ü Afrikalı 8 futbolcuyla kadrosunu güçlendirip, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Geçen yıl B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye elenen Hakkari ekibi, gösterdiği başarılı performansı yeni sezonda da sürdürmek istiyor.

Bu yıl şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 futbolcuyla yollarını ayıran Hakkarigücü, eksik mevkileri başarılı oyuncularla doldurmak için transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Geçen yıl Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko ile Zambiyalı forvet Misozi Zulu'yu, ligin ikinci yarısında da Ganalı orta saha Alberta Yawo Ahialey'i renklerine bağlayan Hakkarigücü'nün teknik ekibi, yeni sezon için menajerlerin önerisiyle 25 yaşındaki Zambiyalı orta saha oyuncusu Margeret Belemu, 21 yaşındaki Ganalı forvet Petience Peterson Konduk, 23 yaşındaki Kenyalı stoper Vivian Nasaka Makokoha ve 35 yaşındaki Nijeryalı kaleci Tochukwu Oluheni'yi bir ay boyunca takip etti.

Videoların izlenmesinin ardından haklarında olumlu rapor verilerek sözleşme imzalanan Afrikalı futbolcular, kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Merzan Futbol Sahası'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle hazırlıklarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait halı sahada devam eden mavi beyazlılar, kısa sürede takıma ve kente uyum sağlayan yabancı transferleriyle ligde üst sıraları hedefliyor.

Antrenmanlarda başarılı performanslarıyla dikkat çeken Afrikalı futbolcular, diğer transferlerle birlikte Hakkarigücü'nünhedefine ulaşması için ter döküyor.


- Timur: "Şampiyonluk olma olasılığımız çok yüksek"


Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Yeni sezonda başarı çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Timur, "Bu konuda ekibime güveniyorum. Geçen sene de takımımız iyiydi ancak sazı eksiklerimiz vardı. Bu sene o eksikleri kapatıp, lige daha iyi çıkmayı düşünüyoruz. Umarım hedeflediğimiz başarıya ulaşırız ve taraftarımızı, bizi destekleyen herkesi mutlu ederiz. Takımın neredeyse yarısıyla yollarımızı ayırdık. Daha ileriye gitmek için kadromuzu güçlendirdik. Finalden kıl payı döndük. Çeyrek finale kadar yükseldik. Bu sene aynı hataya düşmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni takviyeler yaptıklarını ve yabancı futbolcuları Afrika'dan seçtiklerini anlatan Timur, şunları kaydetti:

"Yine analizlerimiz sonucunda, menajerler üzerinden takip ettiğimiz ve milli takımlarında başarılı olan futbolcular vardı. 4 yabancı futbolcuyu kadromuza kattık. Geçen seneden kalan iki yabancı oyuncumuzla devam ettik. En çok önemsediğim şey, transfer ettiğimiz futbolculardan verim almaktır. Pişman olmayacağımız futbolcuları almaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar da o hatayı yapmadık. Getirdiğimiz tüm futbolcular başarılı oldu. Umarım bu sene de aynı şekilde devam eder. Sahamız şu anda onarımda. İl Emniyet Müdürü'müz bize yardımcı olup, sahalarını açtı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı futbolcuların katılmasıyla takımımız daha arzulu ve istekli. Bizim için en önemli şey, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak. Futbolda her şey mümkün. Geçen sene şampiyon olabilirdik, bu sene de şampiyon olma ihtimalimiz çok yüksek. Çıtayı yükseltip, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."


- Afrikalı transferler Hakkari'de mutlu


Hakkari gücünün Afrika kökenli yeni transferleri, kente ve takıma uyum sağladı.

Nijeryalı kaleci Tochukwu Oluheni, Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getirerek, "Burası küçük bir şehir. İnsanlar, takım arkadaşlarımız çok iyi. Çok arkadaş canlısı arkadaşlar. Aile gibi bir ortamımız var. Takıma geldiğim için çok mutluyum. Önümüzde güzel bir yol var. Şampiyonluk diliyorum." dedi.

Vivian Nasaka Makokoha ise Kenya'dan geldiğini ve kenti çok beğendiğini aktardı. Şampiyon olmayı hedeflediklerini belirten Makokoha, "Takımımız çok güçlü. Çok iyi oyunculara sahip. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'ye ilk kez geldim. Takımıma, hocama, takım arkadaşlarıma inanıyorum. Umut ediyorum ki çok güzel bir dönem geçireceğiz ve şampiyon olacağız. Hakkari küçük ve güzel bir şehir. İnsanları arkadaşça davranıyor. Herkes çok iyi karşıladı." açıklamasında bulundu.

Kentte çok güzel karşılandıklarını ifade eden Margeret Belemu, "Bu yüzden çok mutluyum. Hakkarigücü'nün bu sene şampiyon olacağına inanıyorum. Antrenmanlarım büyük mücadele içinde geçiyor. Güçlü bir kadroyla sezona iyi hazırlanacağız. Şampiyonluk istiyoruz." şeklinde konuştu.

Samsun İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'dan transfer edilen Gamze Ekici de takımdan teklif alınca kabul ettiğini ve seve seve kente geldiğini anlatarak, "Sıcakkanlı ortam beni çok etkiledi. Geçen sezon takım şampiyonluğu kaçırdı. Hakkarigücü benim favori takımımdı. Bu sene gelen yabancılar ligde kendi adından bahsettirecek oyuncular. Takımın ortamı şu an çok iyi. Herkes çok istekli çünkü hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Burada toplanma amacımız sadece şampiyonluk. Hocalarımız, biz, halk, herkes bu sezon şampiyonluğu istiyor. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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