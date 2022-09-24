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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

AA

Hakkari'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Dize Mahallesi'nde yaşayan ve 4 gün önce evden ayrılan Neciba Yücedağ, eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan arama çalışmalarına polis, jandarma, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş da destek veriyor.

Mahallelerde ve merkeze yakın köylerde ev ev dolaşarak vatandaşlara Yücedağ'ın fotoğraflarını gösteren ekipler, kadının kısa sürede bulunması için çaba gösteriyor.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, gazetecilere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak çalışmalara destek verdiklerini ve mahalleleri dolaştıklarını söyledi.

Kısa sürede hasta kadına ulaşmayı umut ettiklerini aktaran Çoğaç, "Akşama kadar arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ekipler de diğer mahallelerde çalışma yapıyor. Koordineli şekilde hareket ediyoruz. 50-60 kişiyle 5-6 gruba ayrıldık. İnsanlarımız bu konuda duyarlı. Herkesin destek vermesi lazım." dedi.

AFAD gönüllüsü Hamit Şedal da kadının her yerde arandığını dile getirerek, ev ev dolaşıp vatandaşlara Yücedağ'ı sorduklarını, kısa sürede kendisine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

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