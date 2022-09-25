Hakkari Belediyesi üç yeni aracı hizmete aldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesi, farklı birimlerde kullanılmak üzere 3 yeni aracı filosuna kattı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, düzenlenen programda, kentte daha iyi hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hakkari'de hayatın değiştiğini ve belediyecilik hizmetlerinin her alanda geliştiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize bir itfaiye aracı hibe edildi. Belediyenin öz kaynaklarıyla da farklı birimlerde kullanılmak üzere 2 arazi aracı alındı. 2019 yılında Belediye Başkan Vekili alarak atandığımda belediyede 26 araç vardı. Bunların 24'ü arızalıydı. İtfaiye aracıyla birlikte 36 yeni araç aldık. Araç filomuz 60'ı geçti. İşlerimizin büyük kısmını kendi araçlarımızla yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle bu araçları alıyoruz. Halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

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