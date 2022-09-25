Hakkari'de 27 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde 25 kilo 500 gram eroin ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova Bölük köyü kırsalında dün yapılan aramada, araziye gömülü 2 çuvalda 27 pakette 25 kilo 500 gram eroin bulundu.

Derecikte de Ortaklar yol kontrol noktasında B.Ö'nün kullandığı araçta yapılan kontrolde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki C.B. gözaltına alındı..

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