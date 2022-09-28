Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce 1300 keklik doğaya bırakıldı.

Kentte keklik popülasyonunun artırılması amacıyla DKMP Genel Müdürlüğünce kente gönderilen 1300 keklik, Hakkari'deki görevliler tarafından farklı noktalardaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, kekliklerin habitatlarına uygun alanlarda salındığını belirterek, amaçlarının bölgedeki keklik varlığını artırmak olduğunu aktardı.

Doğadaki keklik sayısının azaldığını vurgulayan Yılmaz, popülasyonu artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.





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