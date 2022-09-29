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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

AA

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Van'da İskele Caddesi'nde düzenlenen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, uygulama kapsamında yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

Balcı, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak için uygulama yapıldığını söyledi.

Kentte tüm vatandaşların trafik kurallarına uyduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sürücülerden yayalara öncelik vermelerini istiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Yayalar bizim kırmızı çizgimizdir. Öncelik hakkı yayalarındır. Yollarda, geçitlerde bunlara dikkat etmemiz lazım. İnsan yaşamına kıymet vermek gerekiyor. Van'daki hemşerilerimiz bu konuya duyarlılar."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

- Hakkari

Yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında Medeni Sancar Caddesi'nde program düzenlendi.

Burada öğrencilerle sohbet eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yayaların önceliğini ve trafikteki güvenliğini artırmak için Türkiye'nin her yerinde etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Kentte de okulların önündeki yaya geçitlerini kontrol ederek kırmızıya boyadıklarını aktaran Akbıyık, "Yayalar bizim kırmızı çizgimiz, önceliğimiz. Ondan dolayı buradayız. Hep beraber etkinlik yapacağız. Buraya araçlar geldiğinde duracak." dedi.

Akbıyık, daha sonra öğrencilerle yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenler de katıldı.

- Bitlis

Bitlis 100. Yıl Ortaokulu önünde gerçekleştirilen programa katılan Vali Oktay Çağatay, öğrencilerle okulun önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı, sürücülere broşür dağıttı.

Polislerin öğrencileri bilgilendirmesinin ardından konuşan Çağatay, yaya geçitlerinin önemini ve yayaların trafikteki üstünlüğünü vurgulamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Çağatay, şöyle konuştu:

"Bugünkü mottomuz 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu'. Türkiye'de trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen trafik eylem planımız vardı. Bu kapsamda birçok kampanya yürütüyoruz. Bugün çocuklarımızla beraberiz. Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Çocuklarımızı, velilerimizi ve sürücülerimizi ikaz ediyoruz. Bitlis'te ne yazık ki geçtiğimiz günlerde kazalar yaşandı. Bunları azaltmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz."

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, polisler ve öğrenciler katıldı.

- Muş

Muş'ta, Valilik önündeki yaya geçidi kırmızıya boyandı.

Programa katılan Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayar ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu sürücülere broşür dağıttı.

Öğrenciler ise "trafikte önceliğimiz yayalar olsun", "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir", "öncelik hayatın, öncelik yayanın", "ilk geçiş hakkı yayanın" ve "araçlar dursun yayalar geçsin" yazılı dövizler taşıdı.

Jandarma ve polis ekipleri sürücüleri yayalara öncelik konusunda uyardı.

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