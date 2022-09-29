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Hakkari'de hayırseverlerin desteğiyle yapılacak caminin temeli atıldı

AA

Hakkari'de hayırseverlerin desteğiyle yapılacak caminin temeli atıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'ye bağlı Bağışlı köyü Budaklı mezrasında hayırseverlerin desteğiyle yapılması planlanan, Kur'an kursu ve taziye evinin yer alacağı 3 katlı caminin temeli törenle atıldı.

Mezrada düzenlenen temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, caminin hayırlı olmasını dileyerek, yeni ibadethanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte her alanda değişim ve dönüşümün yaşandığını aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Çukurca'da da bir yatılı Kur'an kursumuzun temelini attık. Yine geçtiğimiz hafta Şemdinli'de 86 kadın hafızımızın icazet töreninde bulunduk. Hakkari halkı da kurumlarımız da hepsi Hakkari'nin gelişmesi ve kalkınması için bir bütün olarak çalışıyor. Dünyada ve ahiret için yapılacak en güzel yatırım hiç şüphesiz Kur'an kursu ve cami inşaatlarıdır. Buraya katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Bizim şu anda 60'ın üzerinde cami ve Kur'an kursu inşaatımız var."

Cami inşaatına destek olunması için girişimlerde bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ekrem Demir de Vali Akbıyık, katılımcılara ve hayırseverlere teşekkür etti.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesi ve kurban kesiminin ardından caminin temeli atıldı.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, kanaat önderleri, STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


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