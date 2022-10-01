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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan, Hakkari'de gençlerle buluştu:

AA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan, Hakkari'de gençlerle buluştu:

HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İnşallah 2023 seçimleri bu bölgenin, bu insanların her türlü değerini istismar etmek isteyenlerin bitiş seçimi olacak." dedi.

Hakkarievi bahçesinde düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti"ye Gençlik Buluşması" etkinliğine katılan İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını gençlere iletti.

"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti"ye programının ikincisini Hakkari'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İnan, "81 ilde, tüm ilçelerde AK gençlik rüzgarı esecek. Yıllar önce ben de ilk oyumu kullanacağım zaman ülkem için, milletim için söz sahibi olmanın heyecanı içindeydim. Bizler AK gençlik olarak Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlanabilmiş ve alttan gelen onca yeni nesli ikna edebilmiş, gönlünü kazanabilmiş yegane gençlik teşkilatlarından birisiyiz. O nedenle ilk oyun verdiği heyecan da unutulmaz. Yıllar önce oyumu AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimden dolayı bir Kürt genci olarak çok mutluyum." diye konuştu.

İnan, daha önce de Hakkari'ye geldiğini ve şehrin eskiye göre çok daha iyi durumda olduğunu, bölgeye yapacakları daha çok işin bulunduğunu dile getirdi.

Ankara'dan yola çıktıktan 1,5 saat sonra Yüksekova havalimanına indiklerini anlatan İnan, şöyle devam etti:

"Birileri diyor ki niye bu havalimanlarını, bu yolları, neden bu üniversiteleri yapıyorsunuz? Yıllarca buranın gençlerine, insanlarına bunu reva görmediler. Yıllarca dediler ki bu üniversiteler, kontenjanlar dolacak mı? Bu sene yüzde 99,25 tüm üniversitelerimiz doldu. Yıllar önce bunların dolmayacağını iddia edenler şimdi bize utançla bakıyorlar. Bugün burada bu tablonun oluşmasında hiç şüphesiz partimizin kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış, onca büyüklerimizin, şehitlerimizin büyük payının olduğunu asla gönlümüzden çıkarmamamız lazım."

İnan, huzur ve güven ortamının sağlanmasında bedel ödeyenlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, onların mücadelesi sayesinde bugün bu ortamları yaşadıklarını, gençlerin mücadelesi sayesinde de Türkiye'yi ve Hakkari'yi çok daha ileri noktaya taşıyacaklarını söyledi.

Hakkari'de artık huzur ortamının olduğunu, insanların geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirebildiğini, Doğu ve Güneydoğu illerinde rahatça seyahat edilebildiğini belirten İnan, şunları kaydetti:

"Önceki senelerde böyle değildi. Bu, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde gerçekleşti. Bu kazanımlarımızın her birine 2023 seçimlerinde sahip çıkmamız lazım. Teröre diz çökmedik, diz çöktürdük ama şunu da aklımızdan çıkartmayalım. Batıda, diğer yerlerde Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle toplumun tüm zenginlikleri bir özgüvene kavuştuysa bunu da Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanımızın hakkını başkalarına yedirmeyelim. Yıllardır bu toprakların huzurunu kaçıranlara da prim vermeyeceğinizi en kalbi duygularımla hissediyorum. İnşallah 2023 seçimleri bu bölgenin, bu insanların her türlü değerini istismar etmek isteyenlerin bitiş seçimi olacak ve şehrin gençlerinin potansiyelini daha fazla gösterdiği, kendisini daha fazla ifade ettiği, her türlü alanda enerjisini harcayabildiği bir Türkiye'de yaşamış olacağız."

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de parti olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını, onların sorun ve talepleriyle yakından ilgilendiklerini aktardı.

İnan, daha sonra gençlerin sorunlarını dinledi, sorularını yanıtladı.

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