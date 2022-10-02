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Hakkari Belediyesi 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi

AA

Hakkari Belediyesi 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - İçişleri Bakanlığınca 18 Ekim 2019'da Vali İdris Akbıyık'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği Hakkari Belediyesi, yaklaşık 120 milyon lira yatırım yaptı, 150 milyon lira borç ödedi.

Huzur ortamının sağlanmasıyla çeşitli yatırımların yapıldığı Hakkari'de başlatılan "2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı" devam ediyor.

Bu kapsamda yol, su, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla kentin eksikliklerini gideren belediye, kaldırım, refüj ve yeşillendirme çalışmalarıyla kenti güzel bir görünüme kavuşturdu.

Şu ana kadar mahallelerde yaklaşık 60 kilometre asfalt, 20 kilometre stabilize ve beton yol yapan, 4,5 kilometre kanalizasyon hattı döşeyen belediye, Merzan Mahallesi'ndeki Golazüryan bölgesini vatandaşların dinlenip stres atabileceği sosyal tesise dönüştürdü.

Kültür sanat etkinleri düzenleyip ücretsiz kurslar açan, yaşlılara evde bakım hizmeti sunan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eden belediye, 3 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu, 30 bini aşkın kişiyi mesleki kurslardan yararlandırdı.

Belediye ayrıca Hakkari-Van kara yolundaki Depin bölgesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesiminin yapılabileceği mezbaha ile Sümbül Mahallesi'nde, 700 metrekare alanda, yerden ısıtmalı, 150 köpek ve 50 kedi kapasiteli Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezinin yapımına başladı.

- "Geldiğimizde belediye borç yükü altındaydı"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, belediyede göreve geldiklerinde 30'a yakın projenin yer aldığı değişim dönüşüm programı hazırladıklarını söyledi.

Program kapsamında kente önemli hizmetler kazandırdıklarını anlatan Akbıyık, "Geldiğimizde belediye ciddi bir borç yükü altındaydı. Şu ana kadar 150 milyon liraya yakın borç ödedik, 120 milyon lira civarında da yatırım yaptık. İller Bankasından gelen paramız personel giderlerine zor yetiyor. Bunları nasıl yaptık? Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere pozitif ayrımcılığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve diğer bakanlıklarımızın desteğiyle yaptık." dedi.

Belediye filosuna bir kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası ve Belediyeler Birliğinden hibe olmak üzere 36 yeni araç eklediklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"15 toplu taşıma aracı, yeni minibüsler ve otobüslerimizle şehir içi toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Şu anda vatandaşımızın en çok mutlu olduğu konulardan biri, şehir içi toplu taşıma hizmeti. Sümbül Mahallesi'nde çocuk parkı yaptık. Eski parkları onardık. Selçuklu Belediyesinin desteğiyle iki sanat sokağı, Altındağ Belediyesinin desteğiyle Etüt Merkezi yaptık. Kayak Merkezine giden Merzan Mahallesi'ndeki yolu yeniledik."

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği önemli projelerin devam ettiğini anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Mezbaha yapıyoruz. Maalesef sağlıklı bir mezbahamız yoktu. Bunu kendi imkanlarımız ve İller Bankasının desteğiyle yapıyoruz. Tarihi taş görünümlü kapalı halk pazarı inşa ediyoruz. Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezi yapıyoruz, bu da alttan ısıtmalı modern bir barınak olacak. Seyir terasını, İl Özel İdaresinin desteğiyle kentin girişinde yaptık. Hakkari, her gün gelişiyor, dönüşüyor, değişiyor. Daha yaşanabilir, daha güzel görünümlü bir şehir oluşturmak için peyzaj, ışıklandırma çalışmaları da yapıyoruz. Sayamayacağımız çok iş yapıldı."

Söz konusu çalışmaların yanı sıra sosyal faaliyetler de gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbıyık, şunları söyledi:

"Sanat topluluğumuz yaz boyunca her gün Kent Park'ta çocuklara, vatandaşlara sinema gösterimi, filmler, karaoke ve ses yarışmaları gibi birçok etkinlikler yaptı. Sokak basketbolu, futbol turnuvaları gibi etkinlikler yaptık. Bütün gayemiz halkımızı mutlu etmek. Daha modern, daha temiz, daha yaşanabilir bir çevrede belediyecilik hizmetlerini en iyi düzeyde, Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın desteğiyle yapmaya gayret gösteriyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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