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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iraklı turizmciler Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

AA

Iraklı turizmciler Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Irak'ın farklı kentlerinden 23 turizmci, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Bulvar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden heyete eşlik eden Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkan Yardımcısı Ebubekir Zirek, gazetecilere, bu gezilerin amacının turizmcileri kentte çekmek olduğunu söyledi.

Irak'tan Üzümlü Sınır Kapısı'ndan gelen ziyaretçileri Van ve Hakkari'yi gezdirmeye çalıştıklarını belirten Zirek, "Irak'taki turizm acentelerini önce buralara getirip bölgemizi tanıtıyoruz. Geçen hafta bir fuar için Duhok'a gittik. 29 Eylül'de Van'da turizm fuarı vardı. Yaklaşık 21 turizm acentesi ile Kültür Bakanlığı yetkililerini Van'a götürdük. 3 gün boyunca Van'daki fuara katıldık ve kenti tanıttık. Oradan da Hakkari'ye geldik. Hakkari'de de şehir merkezi, Seyir Tepesi bölgelerini gezdirdik. 18 turizm acentesi, kamu kurum müdürü ve yetkilileri geziye katıldı." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Sefer Suvar Ahmet de Van ve Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bundan sonra bölgeye daha sık geleceklerini belirtti. ​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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