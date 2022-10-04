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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

AA

Hakkari'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Sağlık Müdürlüğü, 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar, "Sağlıklı yaşama yürüyoruz", "şişmanlık pişmanlık", "obeziteye hayır" ve "mutluluk harekette" pankartı açarak valiliğe kadar yürüdü.

Daha sonra Gençlik Merkezine giden gruptakiler, burada minik öğrencilerin hazırladığı spor etkinliğine katıldı.

Yürüyüşe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Yılmaz, Ağız ve Diş Hastanesi İdare ve Mali Hizmetler Müdürü Orhan Tanyürek, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kıymet Armağan, Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, KOSGEB Müdürü Cihat Gür, sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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