Hakkari'de Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 23 Nisan İlk ve Ortaokulunda etkinlik düzenledi.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu'nun, slayt gösterimi eşliğinde hayvan sevgisi konulu sunum yaptığı etkinlikte, çocuklara kek, çikolata ve meyve suyu ikram edildi.

Jandarma ekipleri de çocuklara kitap hediye etmesinin ardından okulun bahçesinde devam eden etkinlikte İl Jandarma Komutanlığında görevli arama kurtarma köpeğinin gösterisi öğrencilere izletildi.



Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar ve Okul Müdürü Yakup Sevmiş katıldı.



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