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Hakkari Valiliğinden Yüksekova'daki yürüyüşe ilişkin açıklama:

AA

Hakkari Valiliğinden Yüksekova'daki yürüyüşe ilişkin açıklama:

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde dün HDP Milletvekilleri Sait Dede ve Habip Eksik'in de katılımıyla düzenlenen yürüyüşün, "yasa dışı" olduğu yönündeki uyarılara rağmen sürdürülmek istenmesi üzerine görevlilerce orantılı güç kullanılarak sonlandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütüne müzahir oluşumlar" tarafından dün saat 14.00'te Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek amacıyla toplanan, aralarında HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP İl Başkanı Lokman Özdemir ve İlçe Başkanı Şoreş Diri'nin de bulunduğu 45 kişilik grubun sloganlar atarak yürümeye başladığı belirtildi.

Gruptakilerin "Yasaklama kararının bulunduğu, yapılan eylemin yasa dışı ve terörü desteklemeye yönelik olduğu" yönündeki uyarılara rağmen eyleme devam ettikleri belirtilen açıklamada, bunun üzerine orantılı güç kullanılarak "yasa dışı" eylemin sonlandırıldığı ve grubun dağılmasının sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grup içindeki milletvekilleri, görevlilerimiz tarafından darbedildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlardır. Yasa dışı şekilde yapılmak istenen bu eyleme katılanlarla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir."

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