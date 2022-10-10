Hakkari'de özel eğitim öğrencilerine kırtasiye malzemesi desteği

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, hayırseverlerin desteğiyle il merkezi ve ilçelerdeki 200 özel eğitim öğrencisine kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Gençlik ve Engelliler Derneği Başkan Yavuz Aydoğdu, gönüllü hayırseverlerin desteğiyle özel gereksinimli çocuklara yönelik yardımlarının sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda gönüllülerin katkılarıyla 200 özel eğitim öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını aktaran Aydoğdu, "Tohum toprağa, engelliler topluma emanet. Biz inandığımız yolda tüm engelli bireylerimize gönül vererek köprü ve ışık olmaya çalışacağız. Biz beraber güçlüyüz. Biz bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

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