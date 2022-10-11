Hakkari'de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Merkez ilçe kırsalına dün operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri sığınıkta RPG-7 roketatar, 14,5 milimetre çapında 629 mühimmat, 7 savunma ile 4 taarruz tipi el bombası, 18 roketatar sevk fişeği ve 8 antitank roketatar mühimmatı ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.