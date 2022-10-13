Hakkari'de okullardaki sıra ve masalar yenileniyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğreticiler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında eskiyen okul sıra ve masalarını yeniliyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitim yuvalarının fiziki şartlarının daha iyi hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda usta öğreticiler, okullardaki eski masa ve sıraları zımparalayıp dolgu yaptıktan sonra cilalıyor. Yenilenen sıra ve masalar tekrar sınıflara bırakılıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öncülüğünde çocukların daha iyi şartlara eğitim görmeleri için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki boyacılık ve marangozluk bölümündeki usta öğreticiler tarafından eskiyen masa ve sıraların daha iyi hale getirildiğini aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Sıralar okul bahçelerine taşınarak burada tek tek zımparalandıktan sonra ardından dolgu verniği yapılıyor ve nihayetinde selülozik boya ile yenileniyor. Benzer işlem sıraların kaynak yapılan demir aksamları için de uygulanıyor. Halk Eğitimi Merkezlerimiz ve meslek liselerimizin mevcut olan güçlü teknik alt yapıları ve kapasiteleriyle dönem içinde, ihtiyaç duyulduğu takdirde benzer desteği il genelindeki tüm okullarımız için vereceğiz. Halk Eğitim Merkezlerimizin yanı sıra, meslek liselerimiz de kırık masa sandalyeleri onarıyor."

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