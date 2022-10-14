Şemdinli'de yol ve dere ıslahı çalışmaları

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol ve dere ıslahı projeleri sürüyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliğince başlatılan çalışmalarda Çatalca ve Bozyamaç köyleri ile Güvenli mezrasında belirlenen alanlara kilitli parke taşı döşendi.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri de sel ve taşkınların önüne geçmek için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinden geçen dereyi temizledi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı ile Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muharrem Tekin, çalışmaları yerinde inceledi.

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