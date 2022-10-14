Hakkari'de küçükbaş hayvan sayısı 1 milyona çıkarılacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla uygulanacak "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Ziraat Bankası Van Bölge Müdürü Turgut Arvas, projenin protokol metinlerini imzaladı.

Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte küçükbaş hayvan varlığının 750 bine yakın olduğunu söyledi.

Bu proje kapsamında çiftçiler ve şartları uyan vatandaşların 200 bin liraya kadar faizsiz kredi çekebileceğini belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Hedefimiz 2 bin 500 aileye 250 bin koyun vererek küçükbaş hayvan sayısını 1 milyona çıkarmak. Buradaki amaç vatandaşlarımıza iş, istihdam ve gelir ile kentteki hayvancılığın yaygınlaşmasana katkı sağlamak. Kentte her alanda büyük bir gelişim ve dönüşüm var. Hayvancılıkla ilgili başka projelerimiz de var. İlimizin, ilçelerimizin potansiyeline göre farklı projeler yapıyoruz. Yüksekova'da mandacılığın gelişmesi için benzer desteğimiz oldu. Derecik'te seracılığın gelişmesi için destekte bulunduk. Projenin yürütücüsü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve desteklerinden dolayı Ziraat Bankasına teşekkür ediyoruz."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan ve Ziraat Bankası Şube Müdürü Ferdi Cananoğlu da katıldı.

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