Hakkari'de 100 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesinin 2. şubesi açıldı

HAKKARİ (AA) - Yüksekova'da 100 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesinin 2. şubesi törenle açıldı.

Biçer Mahallesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurulan atölyenin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

İşletme sahibi Soner İşleyen'i kente sunduğu katkıdan dolayı tebrik eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Kentimiz her gün değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın destekleriyle eğitimde, sağlıkta, alt yapıda, üst yapıda müthiş bir değişik dönüşüm var. Hakkari'nin en büyük problemi işsizlik. Bunu da çözmek için devletin her türlü imkanını seferber ederken bir taraftan da özel sektörün çabasını görünce mutlu oluyoruz. İnşallah gücü yeten, imkanı olan girişimcilerimiz Hakkari'de bu şekilde istihdama yönelik yatırım yapar."

İl merkezi ve ilçelerin potansiyeline göre projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de son yıllarda özellikle hayvancılıkta büyük bir gelişim var. Onu buradan söylememiz gerekiyor. Maalesef bazıları, bu yapılanları görmüyorlar ve kötülemek için açıklama yapıyorlar. Daha dün Ziraat Bankasıyla protokol imzaladık. Hedefimiz kentteki küçükbaş hayvan varlığını 1 milyona çıkarmak. Bundan önce de birçok projemiz oldu. İl merkezinde, köylerimizde küçükbaş, büyükbaş hayvancılığa Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Özel İdaremiz tarafından birçok destek verildi. Önemli hizmetlerden biri olan Organize ve Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Madencilikle ilgili özel sektör inşallah burada büyük bir cevher fabrikası yapacak. Tekstil konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarıyla iletişim halindeyiz.'

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya da kentte istihdama katkı sağlayan söz konusu işletmenin açılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, kentin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusun işverenler açısından ciddi potansiyel oluşturduğunu ifade etti.

100 kişinin istihdam edildiği işletmenin sahibi İşleyen ise "Bölgede istihdam sağlamak için çalışma başlattık. Sayın Valimiz de bize destek oldu ve Yüksekova'daki fabrikamızı kurduk. Hakkari'de istihdam sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Aradan 2,5 yıl geçtikten sonra Sayın Valimizle tekrar görüştük. Şu an açılışını yaptığımız fabrikamızı da kurmuş olduk. Aynı projeyi Şemdinli, Çukurca ve Derecik'te de uygulamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Vali Akbıyık ve katılımcılar, okunan duanın ardından açılışı yapılan atölyeyi gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, fabrika çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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