Hakkari'de 100 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesinin 2. şubesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de 100 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesinin 2. şubesi açıldı

AA

Hakkari'de 100 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesinin 2. şubesi açıldı

HAKKARİ (AA) - Yüksekova'da 100 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesinin 2. şubesi törenle açıldı.

Biçer Mahallesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurulan atölyenin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

İşletme sahibi Soner İşleyen'i kente sunduğu katkıdan dolayı tebrik eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Kentimiz her gün değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın destekleriyle eğitimde, sağlıkta, alt yapıda, üst yapıda müthiş bir değişik dönüşüm var. Hakkari'nin en büyük problemi işsizlik. Bunu da çözmek için devletin her türlü imkanını seferber ederken bir taraftan da özel sektörün çabasını görünce mutlu oluyoruz. İnşallah gücü yeten, imkanı olan girişimcilerimiz Hakkari'de bu şekilde istihdama yönelik yatırım yapar."

İl merkezi ve ilçelerin potansiyeline göre projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de son yıllarda özellikle hayvancılıkta büyük bir gelişim var. Onu buradan söylememiz gerekiyor. Maalesef bazıları, bu yapılanları görmüyorlar ve kötülemek için açıklama yapıyorlar. Daha dün Ziraat Bankasıyla protokol imzaladık. Hedefimiz kentteki küçükbaş hayvan varlığını 1 milyona çıkarmak. Bundan önce de birçok projemiz oldu. İl merkezinde, köylerimizde küçükbaş, büyükbaş hayvancılığa Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Özel İdaremiz tarafından birçok destek verildi. Önemli hizmetlerden biri olan Organize ve Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Madencilikle ilgili özel sektör inşallah burada büyük bir cevher fabrikası yapacak. Tekstil konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarıyla iletişim halindeyiz.'

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya da kentte istihdama katkı sağlayan söz konusu işletmenin açılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, kentin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusun işverenler açısından ciddi potansiyel oluşturduğunu ifade etti.

100 kişinin istihdam edildiği işletmenin sahibi İşleyen ise "Bölgede istihdam sağlamak için çalışma başlattık. Sayın Valimiz de bize destek oldu ve Yüksekova'daki fabrikamızı kurduk. Hakkari'de istihdam sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Aradan 2,5 yıl geçtikten sonra Sayın Valimizle tekrar görüştük. Şu an açılışını yaptığımız fabrikamızı da kurmuş olduk. Aynı projeyi Şemdinli, Çukurca ve Derecik'te de uygulamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Vali Akbıyık ve katılımcılar, okunan duanın ardından açılışı yapılan atölyeyi gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, fabrika çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MİNİBÜSLE İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİNİBÜSLE İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN 15 ...
MİNİBÜSLE İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER MİNİBÜSLE İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ...
Minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsle istinat duvarına çarpan 15 yaşındaki sürücü ...
Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve ...
Hakkari'de jandarmadan sürücü adaylarına güvenli sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Hakkari'de jandarmadan sürücü adaylarına güvenli ...
Hakkari'de küçükbaş hayvan sayısı 1 milyona çıkarılacak
YEREL HABERLER Hakkari'de küçükbaş hayvan sayısı 1 milyona ...
Hakkari'de "Hz Peygamber Cami ve İrşat" konulu konferans
YEREL HABERLER Hakkari'de "Hz Peygamber Cami ve İrşat" konulu ...
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP ...
Şemdinli'de yol ve dere ıslahı çalışmaları
YEREL HABERLER Şemdinli'de yol ve dere ıslahı çalışmaları
(Görüntülü)TERÖRDEN ARINDIRILAN EFKAR DAĞI, &#039;SEYİR TERASI&#039; OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)TERÖRDEN ARINDIRILAN EFKAR DAĞI, ...
Terörden arındırılan Efkar Dağı, 'seyir terası' oldu
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Efkar Dağı, 'seyir terası' oldu
Hakkari'de 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele ...
Şemdinli Kaymakamı Taşgın'dan köy ziyareti
YEREL HABERLER Şemdinli Kaymakamı Taşgın'dan köy ziyareti
Hakkari'de okullardaki sıra ve masalar yenileniyor
YEREL HABERLER Hakkari'de okullardaki sıra ve masalar yenileniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.