Şemdinli'de farkındalık için temizlik kampanyası düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye ile Sabri Baran Özel Eğitim ve Doğayı Koruma Derneği'nin işbirliğiyle yapılan temizlik çalışmasında derelerden tonlarca çöp toplandı.



"Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Şemdinli bırakmak için kirletme, temizle" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Belediye Başkanı Tahir Saklı, derneğin onursal başkanı iş insanı Sabri Özel, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katımıyla Altınsu köyünde temizlik çalışması yapıldı.

Katılımcılar tarafından köydeki dere ve çevresinden toplanarak poşetlere konulan tonlarca çöp, kamyonlara yüklenerek bölgeden taşındı.



Saklı, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, ilçenin daha temiz olması için bu tür çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Sabri Özel de gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha temiz bir doğa bırakmak zorunda olduklarını belirterek, "Çocuklarımız, geleceğimiz, doğamız için çalışmamız ve farkındalık ortaya koymamız lazım. Dernek üyelerimizle başlattığımız temizlik kampanyasına Şemdinli halkı da destek verdi. Katkı sunan belediyemize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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