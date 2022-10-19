Vali Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarla bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, kentteki bir restoranda bir araya geldiği mahalle ve köy muhtarlarının gününü kutladı.

Akbıyık, sohbet ettiği muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de katıldı.

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