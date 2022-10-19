Hakkari'de "Hayır Çarşısı" kermesi düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İl Şubesince "Hayır Çarşısı" kermesi düzenlendi.

Kent merkezindeki Hacı Sait Camisinin yanında düzenlenen kermesi ziyaret eden İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle, okul ve Kur'an kurslarındaki kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak istediklerini belirtti.

Müftülük ve TDV Hakkari Şubesi Kadın Kollarının iş birliğiyle Kur'an kursu öğretici ve öğrencilerinin hazırladıkları yemek ve tatlı türlerinin kermeste bulunduğunu aktaran Fakirullahoğlu, "Kermese yaptıkları yiyecek çeşitleri ve sundukları başka katkılarla destek veren bütün kurslarımızın kadrolu ve fahri öğreticileri ile öğrencilerine teşekkür ediyorum. Kermesimize yoğun ilgi gösteren halkımıza da hürmetlerimi sunarım." dedi.





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