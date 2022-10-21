Hakkari'de "2. Uluslararası Zap Havzası Sempozyumu" başladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve bir maden şirketinin desteğiyle düzenlenen "2. Uluslararası Zap Havzası Sempozyumu" başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye ve farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen sempozyumda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin yeni yatırım ve çalışmalarla geliştiğini, bu gelişmede üniversitenin de önemli katkısının olduğunu söyledi.

Dünyanın hızla değiştiğini, Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hızla kalkındığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:



"Ülkemiz artık bölgesinde söz sahibi, dünya siyasetinde önemli bir faktör haline geldi. En önemlisi de tarihin kendisine vermiş olduğu görevi, misyonu da yerine getirmek uğruna gün geliyor Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Karabağ'da ya da Myanmar'da, yani nerede bir mazlum, mağdur varsa onların yanında olmak için büyük gayret içinde. Hakkari de eğitimde önemli projeler hazırladık. Bunun da semerelerini almaya başladık. Amacımız sadece sınavlarda başarı gösteren çocuklar yetiştirmek değil. Ülkemize, devletimize, vatanımıza, milletimize bağlı, inançlı, evrensel düşünceye açık, Atatürk'ün belirttiği gibi çağın gerekleriyle donatılmış gençler yetiştirmek."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise her ilde üniversite bulunmasının önemine değinerek, söz konusu sempozyumların kültürel mirasın öneminin ortaya çıkarılmasına katkı sağladığını anlattı.

Zap Havzası'nın önemli bir yerleşim merkezi olduğunu belirten Orhan, şöyle devam etti:



"Yüzyıllar boyunca burada biriken yazılı tarih, kültürel, edebi eserlerin, bu mirasın da tüm insanlığa ait olduğunu bir kez daha müşahede etmiş oluyoruz. Bu mirasın günümüz gençlerine, halkımıza aktarma gayreti içinde olan rektörümüz, hocalarımız, bilim insanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Geçmişimize ve kültür birikimimize aşina olmamıza üniversitelerimiz önemli katkı sağlıyor."

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de üniversitenin birçok alanda çok iyi noktaya geldiğini, 4 bin civarında öğrencisi bulunduğunu, lisans üstü programlarıyla öğrenci sayısının 5 bine çıktığını anlattı.



Yayın konusunda da gayet iyi bir noktada olduklarını dile getiren Pakiş, "Yani uluslararası yayınlar sıralamasında üniversitemizin yeri kabul edilebilir bir noktaya doğru gelmeye başladı. Üniversitemizi yapılandırırken bu bölgenin sosyolojik ve coğrafi yapısının bizden beklentisini de göz ardı etmedik. Bu konularda da ciddi çalışmalar yürüttük." dedi.

Konuşmaların ardından yazar Halit Yalçın, kültürel miras ve sözlü gelenek konusunda sunum yaptı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan ise 16. yüzyılda yaşamış olan ve Kürt tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden Molla Ahmed-i Ceziri'nin eserlerini seslendirdi.

Üç gün sürecek programın açılışına Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

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