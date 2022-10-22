Hakkari'de düzenlenen 'Zap Havzası Sempozyumu' devam ediyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve bir maden şirketinin desteğiyle düzenlenen "2. Uluslararası Zap Havzası Sempozyumu" sürüyor.
Türkiye ve farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen sempozyumun ikinci gününde, bilim insanları alanlarıyla ilgili sunumlar yaptı.
Sempozyuma Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve üniversite öğrencileri katıldı.
Sempozyum, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.