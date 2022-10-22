Hakkari'de "atıklar sanata dönüşüyor" etkinliği düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince "Atıklar sanata dönüşüyor" etkinliği düzenlendi.

Kent Park'ta gerçekleştirilen, çocuk ve gençlerin ilgi gösterdiği etkinlikte katı atıklardan, süs eşyaları ve oyuncaklar yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte yüzleri boyanan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Doç. Dr. Firdevs Sağlam, söz konusu etkinlikle dünya genelinde önemli bir konu haline gelen geri dönüşüm bilinci hakkında sanat yoluyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğin farklı yaş gruplarına hitap ettiğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Etkinlikte değişik atık nesnelerle sanatsal ürünler oluşturuldu. Aynı zamanda atık nesnelerden yapılan çalışmaların bireylerin yaratıcılık, farklı bakış açısını ve hayal gücünü geliştirdiğini düşündüğümüzde etkinliğimizin çok yönlü faydaları olacağını düşünmekteyiz. Katkılarından dolayı Hakkari Valiliğine, Hakkari Belediyesine ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz."



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