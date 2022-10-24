Hakkari'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım isabet eden 28 yaşındaki Şaban Soydan yaşamını yitirdi.

Yeşiltaş köyü Darıca mezrasında yaylada koyun sürüsünü getirmeye çalışan çobanlara yardıma giden Soydan'dan haber alınamaması üzerine jandarmaya haber verildi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, sağlık, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları, yaptıkları aramada Kurukereviz mevkisinde Soydan'ın cansız bedenini buldu.



Soydan'ın yıldırım isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.



Gencin cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Adaklı köyü mezarlığında toprağa verildi.









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