Hakkari'de 18 kilogram eroin ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 kilogram eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Dün ilçedeki bir evde arama yapan ekipler, 18 kilogram eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 2 tüp, 2 ısıtıcı, 2 eldiven, sac levha ve hassas terazi ele geçirdi.

3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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