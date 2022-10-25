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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de 18 kilogram eroin ele geçirildi

AA

Hakkari'de 18 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 kilogram eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Dün ilçedeki bir evde arama yapan ekipler, 18 kilogram eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 2 tüp, 2 ısıtıcı, 2 eldiven, sac levha ve hassas terazi ele geçirdi.

3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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