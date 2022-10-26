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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi

AA

Hakkari'de servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çimenli İlk ve Ortaokulu'nda kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında servis şoförleri bilgilendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipleri, servis sürücülerine farkındalık, trafik ekipleri de öğrenci taşımacılığı konusunda eğitim verdi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla okul bahçesinde arama kurtarma köpeğiyle gösteri yaptı.

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