"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Hakkari'de öğrencileri bilgilendirdi

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HAKKARİ (AA) - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kentleri gezen Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Hakkari'ye geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu bahçesinde konuşlandı.



İlkokul öğrencilerine yönelik programda öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde özel tasarlanmış pedallı araçları parkurda kullandı.

Çocuklardan Zeynep Şura Sarı, "Tırda bize eğitim verildi. Yaya geçidinden geçmeyi, arka koltukta oturmayı, emniyet kemerimizi bağlamayı öğrendik. Sonra da polis amcalar bizi parkurdaki arabalara bindirdi." dedi.

Programa katılan İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal, çocuklarla sohbet etti.





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