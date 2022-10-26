Yüksekova'da zırhlı polis aracına ateş açan 3 terörist tutuklandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracına ateş açan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı.

İlçede 21 Ekim'de devriye görevi yürüten Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca ateş açan ve saklandıkları müştemilatta yakalanan Hüseyin Ş, Vesim A. ve Reber S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Teröristler, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.​​​​​​​

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