Hakkari Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Zeynel Bey yerleşkesindeki kapalı spor salonunda saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, yeni yapılan spor kompleksinde öğrencilerle açılış yılı töreninde bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Üniversitenin yerelde, ulusalda ve uluslararası arenada adından söz ettirmeye başlayan bir kurum olduğunu belirten Pakiş, "Göreve geldiğimizden beri ülkemizin en doğusunda bulunan bu üniversitemizde neleri yapıp neleri yapamayacağımız konusunda arkadaşlarımızla çok ciddi çalışmalar yaptık. 6-7 sene önce bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ulaşabilme adına doğru işler yapıldığından emin olun. Bu programı böyle güzel mekanda gerçekleştirmemiz de bunun bir göstergesi. Yeni akademik yılınız kutlu olsun. Hepinize başarılar dilerim." diye konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisi İsa Alçiçek'in konuşmasından sonra öğretim üyesi Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay açılış dersini yaptı.

Öğrencilerin halay çekerek yeni akademik yılı kutladığı programın ardından katılımcılar, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cumhur Demir'in merkez dersliklerinde açtığı kaligrafi sergisini gezdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, üniversite personeli katıldı.

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