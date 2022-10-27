Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, el bombaları ve patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda 37 RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 sevk fişeği, 61 el bombası, 5.56 milimetrelik 1737 fişek, 7.62 milimetrelik 374 biksi fişeği, 115 metre elektrik kablosu, 5 kilogram amonyum nitrat ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneğine entegre edilmiş el telsizi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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