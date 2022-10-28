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Hakkari'de "Tasarruflu Su Kullanımı Çalıştayı" yapıldı

AA

Hakkari'de "Tasarruflu Su Kullanımı Çalıştayı" yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "2022 Yılı Tasarruflu Su Kullanımı Çalıştayı" düzenledi.

Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, Türkiye'de 2000'den bu yana su kaynaklarında sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin yıllık ortalama 112 milyar metreküp kullanılabilir su kaynağına sahip olduğunu belirten Özkan, "Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı DSİ kayıtlarına göre 1320 metreküp civarında. İlimiz bazında değerlendirme yaptığımızda yıllık kullanılabilir su miktarı 2.51 milyar metreküp olup kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 9000 metreküptür. İlimiz kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı ülke ortalamasının çok üstündedir ancak bu gelecekte su sorunu yaşanmayacak anlamına gelmemeli." diye konuştu.

Çalıştay Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümü Doç. Dr. Mesut Budak'ın su kullanımı ve su kaynakları başlıklı sunumuyla devam etti.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, kurum amirleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.




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