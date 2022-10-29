Şemdinli'de "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Fener Alayı yürüyüşü" yapıldı.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk'ün fotoğrafları ve meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Batuhan Taşgın, güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bundan sonraki bayramları da hep birlikte güzel etkinliklerle kutlayacaklarını aktaran Taşgın, vatan ile Türk bayrağının dalgalanması için tüm kurumlarla en iyi şekilde görev yaptıklarını ve her zaman vatandaşların yanında olacaklarını aktardı.

Ekip araçlarından sirenlerin çaldığı ve vatandaşlar şehit turu attığı törene, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Belediye Başkan Vekili Halit Alp, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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