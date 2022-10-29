Çukurca'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Hasan Kurt, 29 Ekim'in Türk milletinin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kurtuluş mücadelesini millet egemenliğiyle taçlandırdığı kutlu bir gün olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerin okunduğu programda protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.

Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile ilçe sakinleri katıldı.



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