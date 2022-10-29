Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, atılımları ve kazanımları yaşatmak, daha ileriye taşımak için herkese önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100. yılına geldiğinde demokrasisini, güçlü ekonomisini ve farklı kültürel renkleri içinde barındıran, birlikteliğiyle dünyada hak ettiği konuma ulaşacağını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 millet olarak son sözümüzü söylediğimiz, 'Anadolu bizim tek vatanımız, sonsuza değin buradayız' dediğimiz gündür. Türk milletinin bir ferdi olduğumuz bilinciyle tarihi sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu büyük ve anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan sevgisi ile gözlerini kırpmadan canlarını feda eden silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Öğrencilerin şiirler okuduğu, genç sporcuların gösteri yaptığı program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.

- Hakkari

Merzan Şehir Stadında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet rejiminin en iyi yönetim biçimi olarak ortaya konulduğunu ve halk tarafından kısa sürede benimsendiğini belirtti.

Cumhuriyetin ilanının ülkede köklü değişimler başlattığını aktaran Akbıyık, "Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında Türkiye uygarlık yolunda önemli adımlar atmıştır. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923'te de 'Türk milletinin geleneklerine ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük mirastır." dedi.

Şiirlerin okunduğu, gösterilerin ve müzik dinletisinin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören geçişiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz , kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Oktay Çağatay, Kurtuluş Savaşı sonrası milli iradenin tecellisi Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyetinin, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu vurgulayan Çağatay, şunları söyledi:



"Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek yolumuza devam ettiğimiz sürece de hiçbir engel, daha gelişmiş, müreffeh ve güçlü bir ülke olmaktan bizi alıkoyamayacaktır. 99. yıl dönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçiş töreniyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Muş

Muş'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Vali İlker Gündüzöz'ün makamında tebrikleri kabulüyle başlayan program, Şehir Stadı'nda devam etti.

Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan ve İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Gündüzöz, Türkiye'nin, her alanda dünyada söz sahibi olacağı atımlar attığını söyledi.

Şiirlerin okunması ve çeşitli dallarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından protokol üyeleri, Muş Müzesi'nde düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, vali yardımcıları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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