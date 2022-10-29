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HAKKARİ (AA) - Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Hakkarigücü, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmaya kentteki sporseverler ilgi gösterdi.

Kıyasıya geçen mücadelede ev sahibi Hakkarigücü, 80. dakikada Mwalanima Adam Jereko'nun golüyle maçı kazanarak puanını 5'e çıkardı.

Karşılaşmayı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, vali yardımcıları ve çok sayıda sporsever izledi.

Maçın sona ermesinin ardından Akbıyık ve protokol üyeleri sahaya inerek, sporcular ile teknik kadroyu tebrik etti.

Maç sonunda kadın sporcular halay çekti.





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