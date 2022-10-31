Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş Yüksekova'ya geldi

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HAKKARİ (AA) - Almanya'dan yaklaşık 6 ay önce bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş, binlerce kilometre pedal çevirerek Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki Almo Melchert ile 26 yaşındaki Adrian Röter, İran ve Türkiye'yi gezmek için 6 ay önce bisiklet turuna başladı.

Binlerce kilometre pedal çeviren iki arkadaş, çeşitli ülkelerden geçtikten sonra geldikleri Türkiye'de farklı illeri gezdi. Rize'den Gürcistan'a, oradan da İran'a geçen Melchert ve Röter, iki gün önce Esendere Sınır Kapısı'ndan Yüksekova'ya giriş yaptı.

Burada iki gün geçirerek insanlarla çeviri programı vasıtasıyla iletişim kuran gezginler, çok sevdikleri Türk yemeklerinden tattı.



​​​​​​​Melchert, AA muhabirine, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Kayseri, Malatya, Tunceli ve Rize'yi dolaştıklarını belirtti.

Gürcistan ve İran'ı gezdikten sonra geldikleri Yüksekova'nın doğasına hayran kaldıklarını anlatan Melchert, "Buradan çok memnun kaldık. Gördüğüm kadarıyla harika zirveleri var. Buranın insanları ve yemekleri çok iyi. Bisiklet sürmek zaten çok eğlenceli. Bu yolculuk bizim için eşsiz bir tecrübe oldu. Van Gölü'nü de görmek için heyecanlıyız." dedi.

Röter de Türkiye'yi çok beğendiğini dile getirerek, "Harika bir yer. Yemekleri çok lezzetli, insanları çok iyi. Van'dan Diyarbakır'a oradan da Antalya'ya geçeceğiz." diye konuştu.





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