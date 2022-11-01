Hakkari'de 30 genç İstanbul gezisine gönderildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesi tarafından yürütülen "Tarihimi Tanıyorum Projesi" kapsamında 30 genç İstanbul'a geziye gönderildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü İsa Ölmez Geziye gidecek gençlerle belediye binası önünde bir araya geldi.

Zibek ve Karaçalı'nın sohbet ettiği gençler daha sonra İstanbul'a gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Projenin, gezinin ardından kentte seminer ve konferanslarla devam edeceği belirtildi.

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