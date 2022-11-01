VEDAŞ, Hakkari'de enerji altyapısını güçlendiriyor

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HAKKARİ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, yaptığı açıklamada, bu yıl bakım ve onarım çalışmaları için ciddi bütçe ayırdıklarını söyledi.

İl genelindeki şebeke unsurlarının tek tek kontrollerinin yapıldığını, ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Eroğuz, şöyle konuştu:

"Mevsim şartlarına bağlı oluşan arızaları en aza indirmek için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Yatırım çalışmalarımız kapsamında verimliliği düşen ve ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke elemanlarını yeniledik. Yeni dağıtım merkezleri inşa ettik. Küçük ek tesis çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızdan gelen talepler başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla muhtarlarımızdan gelen enerji taleplerini karşıladık. Yola uzak güzergahlardan ağaç direklerle geçen hatlarımızı yol güzergahına taşıyarak bu hatlarımızı demir ve beton direklerle güçlendirdik. Hizmet kalitesini artıran ve tüketici memnuniyetine öncelik gösterdiğimiz çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz."

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