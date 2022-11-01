Hakkari'de Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama

HAKKARİ (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Hakkari Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı.



Sendika binasında basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür, Öğretmenlik Meslek Kanununun mevcut haklarını koruyacak, kariyer basamaklarında sınavsız ve hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesinin, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olduğunu aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Bugün hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni, önemi büyük, değeri yüksek ve tarihsel rolü güçlü öğretmenlerimizin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını haykırmaktır. Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklentiler mutlaka karşılanmalıdır diyoruz. Onun için Eğitim-Bir-Sen'in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor, siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz."

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