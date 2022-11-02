Altunhisar Kaymakamı Kılıç, memleketi Çukurca'da öğrencilerle buluştu

HAKKARİ (AA) - Niğde'nin Altunhisar Kaymakamı İlyas Kılıç, memleketi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen "Sınırda Sınırsız Eğitim" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kılıç, Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Lisesi konferans salonunda düzenlenen mesleki kariyer günleri programında öğrencilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü ilçede öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardığını ifade eden Kılıç, "Bu ülkede herkesin istediği mesleğe sahip olabileceğini anlattım. Bu programın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çukurcalı biri olmanın dezavantajının olmadığını anlattım. Bir mesleğe gelebilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız yeterli. Bunun için ülkemizde bir ayrımcılık yok. Çukurca'da çok önemli gelişmeler olduğunu da gördüm. Çok ilerlemiş, güzelleşmiş." diye konuştu.

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