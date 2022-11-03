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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurca'daki Üzümlü Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor

AA

Çukurca'daki Üzümlü Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nında geçişlerin artmasıyla zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kaymakam Hasan Kurt, yaptığı açıklamada, nisan ayından bu yana yolcu ve araç giriş çıkışlarında yoğunluğun arttığını söyledi.

Kapıdaki hareketliliğin artmasının bölgenin canlanması açısından önemli olduğunu belirten Kurt, şunları aktardı:

"Son dönemlerde vatandaşlarımızın, yolcu sayısının artışından dolayı bize giriş ve çıkış işlemlerinin daha hızlı yapılması, personel sayısının artırılması ve alanın genişletilmesi yönünde talepleri var. Bu alanda personel görevlendirilmesi yaptık. Alanın genişletilmesiyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. 7 yıllık geçmişi olan bu sınır kapımızın tamamlanması gereken işlemleri var. Amacımız Çukurca'daki Üzümlü Sınır Kapısı'nda hem ticari ilişkileri başlatma hem de yolcu ve araç geçişlerini kolaylaştırarak rahat bir hizmet alınmasını sağlamaktır."

AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin de söz konusu sınır kapısının halka ekonomik anlamda rahatlık sağladığını dile getirerek, "Burası sınır pazarına dönüştürülüp kapımız daha da genişletilecek ve daha güzel bir ticaret yapılacak. Bu konuda hükümetimiz kararlıdır. Bu kapıdan binlerce aile geçimini sağlıyor." dedi.

Sınırda geçiş için bekleyen vatandaşlardan Tayyip Arıcı da sınır kapısının 24 saat hizmet vermesini ve yaşadıkları sıkıntıların giderilmesini talep ettiklerini ifade etti.

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