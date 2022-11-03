Hakkari'de çiftçilere 152 ton arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de çiftçilere 152 ton arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı

AA

Hakkari'de çiftçilere 152 ton arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, atıl ve kullanılmayan topraklarda üretim yapılması için kentteki çiftçilere yüzde 75 hibeli 152 ton buğday ve arpa tohumu dağıtımına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende İl Müdürü Cemal Özkan, projeyle ilgili Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve katılımcılara bilgi verdi.

Özkan, söz konusu çalışmanın kentteki atıl toprakların tarıma kazandırılıp üretimin artırılması amacıyla yürütüldüğünü belirterek, çiftçilere 132 ton buğday, 20 ton arpa tohumu dağıtacaklarını aktardı.

Ardından kuruma başvuru yapan çiftçilere tohumları teslim edildi.

Programa katılan AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, çiftçilerle sohbet etti, Özkan, şube müdürleri ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Projenin önemine değinen Özbek, üretimin artırılması konusundaki desteklerin çiftçilere katkı sağladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı/ Ek ...
Çukurca'daki Üzümlü Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Çukurca'daki Üzümlü Sınır Kapısı'nda yoğunluk ...
(Görüntülü) BAKAN AKAR: PENÇE KİLİT OPERASYON SAHASININ TAMAMI KONTROL ALTINA ALINMAK ÜZERE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN AKAR: PENÇE KİLİT OPERASYON ...
Hakkari'de tespit edilen mağarada silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de tespit edilen mağarada silah, el bombaları ...
Altunhisar Kaymakamı Kılıç, memleketi Çukurca'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Altunhisar Kaymakamı Kılıç, memleketi Çukurca'da ...
(Görüntülü) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi, sınır birliklerinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ...
(Görüntülü) CİNAYET İTİRAFIYLA 4 YIL SONRA BULUNAN CESETTE, 7 AY SONRA KİMLİK KESİNLEŞTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) CİNAYET İTİRAFIYLA 4 YIL SONRA BULUNAN ...
Cinayet itirafıyla 4 yıl sonra bulunan cesette, 7 ay sonra kimlik kesinleşti
YEREL HABERLER Cinayet itirafıyla 4 yıl sonra bulunan cesette, 7 ay ...
Hakkari'de 4 yıl önce öldürülen kişinin cenazesi incelemelerin ardından ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 4 yıl önce öldürülen kişinin cenazesi ...
Hakkari'de Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Hakkari'de Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek ...
VEDAŞ, Hakkari'de enerji altyapısını güçlendiriyor
YEREL HABERLER VEDAŞ, Hakkari'de enerji altyapısını güçlendiriyor
(Görüntülü) AŞİRET DÜĞÜNÜNDE GELİNLE DAMADA 1,5 MİLYON LİRALIK TAKI VE PARA
YEREL HABERLER (Görüntülü) AŞİRET DÜĞÜNÜNDE GELİNLE DAMADA 1,5 ...
Hakkari 9 ayda 78 bin 387 turisti ağırladı
YEREL HABERLER Hakkari 9 ayda 78 bin 387 turisti ağırladı
Aşiret düğününde gelinle damada 1,5 milyon liralık takı ve para
YEREL HABERLER Aşiret düğününde gelinle damada 1,5 milyon liralık ...
Hakkari'de 30 genç İstanbul gezisine gönderildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 30 genç İstanbul gezisine gönderildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.