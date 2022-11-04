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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, bu partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Türk Kürt kardeştir HDP Kalleştir" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılı geride bıraktıklarını, milli mücadeledeki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamladıklarını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere özgürce nefes aldıkları vatanı armağan eden tüm kahramanları rahmet, şükran ve minnetle yad ettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin maalesef bu bir asırlık geçmişinin önemli bir kısmında kendi içinde kirli hesaplarla kullanılan maşalar hiç eksik olmadı. Dün vardı bugün de var. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Bugün, burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve mağdur edilmiş aileler olarak toplanmış bulunmaktayız. 35 haftadır haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz. Şunu bilin ki çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak. PKK ve yandaşları annelerin gözyaşlarında boğulacaktır. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün."

Ailelerin eylemine bazı şehit yakınları da destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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