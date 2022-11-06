Hakkari'de 5. kattaki pencereden düşen genç kız ağır yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki S.B, hastaneye kaldırıldı.
İlçenin İpek Mahallesi'nde yaşayan S.B, henüz belirlenemeyen nedenle binanın 5. katındaki evinin penceresinden düştü.
Ağır yaralanan genç kız, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen S.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.