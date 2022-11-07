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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'daki köylerde yol genişletme çalışmaları sürüyor

AA

Yüksekova'daki köylerde yol genişletme çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy yollarında genişletme ve zemin düzeltme çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği, ilçedeki köy yollarını genişletilmesi ve vatandaşların ulaşımını daha rahat koşullarda sağlamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Keçili köyü yolunda 20 gün önce çalışma başlatan ekipler, 4 köye ulaşımın sağlandığı yolun yaklaşık 5 kilometresini tamamladı.

Köy Muhtarı Aydın Kaplan, gazetecilere, yolun 4 bin 800 metrelik kısmında çalışmaların bitirildiğini belirterek, "Kalan kısmın da 15 güne kadar biteceğini umuyoruz. İnşallah çalışmalar bittiği zaman daha rahat şekilde ulaşımımızı sağlayacağız. Seneye de yolumuzun asfaltlanmasını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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