Şemdinli'de mahalle yolları sıcak asfalta kavuşuyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi mahalle yollarını sıcak asfaltla yeniliyor.

Belediye tarafından ilçede başlatılan yol genişletme, duvar örme ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, uzun süredir yol sorunu yaşanan Yayla Mahallesi'nin 4 kilometrelik yolunu sıcak asfaltla yeniledi.

Çalışmaları inceleyerek görevlilerden bilgi alan Belediye Başkanı Tahir Saklı, mahalle sakinlerinin yıllardır sıcak asfalt hasreti çektiğini söyledi.

Mahallelinin bu doğrultuda kendilerine taleplerinin olduğunu belirten Saklı, "Biz de verdiğimiz sözü bugün yerine getirdik. Mahalleyi sıcak asfalta kavuşturduk. Mahallemiz 1946'dan beri ilçe merkezine bağlı. Seçildiğimiz sene bu yolun alt yapısı ve genişletilmesi için çalışma yapmıştık. Bu sene de sıcak asfaltı dökmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve tüm yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kaplan da yollarının sıcak asfaltla kaplanmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Yıllardır çok sıkıntı çektik ama bu sıkıntılarımız bitti. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve Belediye Başkanımızdan razı olsun." dedi.

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